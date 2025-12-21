Úrsula Corberó mostró cómo luce en la última etapa del embarazo y causó gran impacto en redes: "Hegemónico"

La pareja del Chino Darín atraviesa uno de los mejores momentos de su vida y para demostrarlo, mostró su panza de embarazada: los detalles.

La noticia que sus millones de seguidores esperaban durante años finalmente se hizo realidad hace unos meses, y desde entonces, Úrsula Corberó ha decidido vivir su embarazo de una manera transparente, estética y profundamente emotiva.

La actriz, que se encuentra en pareja con el actor argentino Chino Darín desde hace casi una década, se convirtió en el centro de todas las miradas tras publicar una serie de postales recientes donde presume un embarazo notablemente avanzado.

Desde aquel 9 de septiembre, fecha en la que confirmaron la llegada de su primer bebé con un posteo cargado de ternura, la "pancita" de Úrsula se ha vuelto protagonista absoluta de su perfil de Instagram.

La foto que cautivó las redes image Falta poco para que la actriz se convierta en mamá. Créditos: Instagram En las últimas horas, la actriz volvió a ser tendencia por el increíble estado físico y la energía que irradia en cada captura. Lejos de alejarse del foco público, Corberó sigue adelante con una agenda activa, combinando compromisos profesionales con momentos de relax, demostrando que la gestación no la ha frenado.

La llegada de este bebé es el broche de oro para una de las historias de amor más sólidas del espectáculo internacional. Úrsula y el Chino se conocieron en 2016 durante el rodaje de la serie La embajada y, desde aquel flechazo, nunca más se separaron.