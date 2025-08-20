Una panelista de canal América contó al aire que se ganó la Quiniela gracias a un sueño pero luego se retractó en redes

La periodista contó en el programa de canal América su reciente experiencia esotérica que la hizo ganar la Quiniela, pero algo inesperado causó revuelo en redes sociales.

Una conocida panelista provocó asombro entre los integrantes del programa Sálvese Quien Pueda(América TV), al revelar el peculiar origen de su reciente golpe de suerte. La joven confesó que su importante ganancia en la Quiniela no fue producto del azar ciego, sino de una visión nocturna que supo interpretar correctamente.

La explicación de su método fue tan sorprendente como el hecho mismo. “El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘tengo que jugarlo a la Quiniela’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, relató la panelista, detallando la cadena de eventos que consideró una señal inequívoca.

Para disipar cualquier atisbo de duda entre sus colegas, Majo Martino exhibió el comprobante físico de su hazaña, mostrándoselo particularmente a Yanina Latorre. La inversión inicial fue mínima, de apenas dos mil pesos, pero el retorno resultó monumental, alcanzando la suma de un millón doscientos mil pesos.

La felicidad de la ganadora era evidente, y no perdió la oportunidad de compartir la lección que extrajo de esta experiencia. "Hay que estar atento a las señales", alertó Martino, atribuyendo su éxito a haber seguido los designios de su intuición.