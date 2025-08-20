Una panelista de canal América contó al aire que se ganó la Quiniela gracias a un sueño pero luego se retractó en redes
La periodista contó en el programa de canal América su reciente experiencia esotérica que la hizo ganar la Quiniela, pero algo inesperado causó revuelo en redes sociales.
Una conocida panelista provocó asombro entre los integrantes del programa Sálvese Quien Pueda(América TV), al revelar el peculiar origen de su reciente golpe de suerte. La joven confesó que su importante ganancia en la Quiniela no fue producto del azar ciego, sino de una visión nocturna que supo interpretar correctamente.
La explicación de su método fue tan sorprendente como el hecho mismo. “El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘tengo que jugarlo a la Quiniela’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, relató la panelista, detallando la cadena de eventos que consideró una señal inequívoca.
Para disipar cualquier atisbo de duda entre sus colegas, Majo Martino exhibió el comprobante físico de su hazaña, mostrándoselo particularmente a Yanina Latorre. La inversión inicial fue mínima, de apenas dos mil pesos, pero el retorno resultó monumental, alcanzando la suma de un millón doscientos mil pesos.
La panelista de SQP sorprendió a todos al revelar cómo ganó la Quiniela
La felicidad de la ganadora era evidente, y no perdió la oportunidad de compartir la lección que extrajo de esta experiencia. “Hay que estar atento a las señales”, alertó Martino, atribuyendo su éxito a haber seguido los designios de su intuición.
La periodista de canal América aclaró la situación respecto a su premio
Este episodio inusual sin duda se convertiría en una anécdota memorable dentro del estudio, pero este miércoles Majo Martino debió aclarar la situación en su perfil de Instagram, ya que los medios interpretaron su anécdota como algo real, pero no lo era, se trataba de una publicidad dentro del programa. Todos los días panelistas y conductores publicitan productos y servicios de forma no tradicional incluyéndolos en su relato de manera natural, pero la panelista de canal América lo hizo demasiado bien, a tal punto que generó una gran confusión. "FAKE!! confundieron un chivo del programa con la realidad", expresó la comunicadora en una historia de la mencionada red social.