¡Una fortuna! Cuánto dinero pagó Graciela Alfano para hacerle brujerías a Susana Giménez

"Sí, me esperaban en lo de Miguel Romano unos chicos, que fueron los que me dijeron ‘te hicieron un trabajo de muerte’ y me dijeron que pagó 5 mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, hace 30 años”, confesó Susana sin pelos en la lengua. La declaración dejó helados a todos los periodistas presentes, quienes no dudaron en repreguntar si semejante acusación tenía algún tipo de fundamento: “Jamás hablo por hablar”.

Cuando le consultaron si pensaba pedirle disculpas a Alfano por semejante exposición pública, Susana fue tajante: “No, nene, vos estás loco, ¿cómo le voy a pedir perdón yo?”. Y como si la polémica necesitara más condimentos, la diva contó que después del episodio, intercambió mensajes con Ángel de Brito, a quien le reveló que finalmente el supuesto trabajo de magia no se concretó: “Ellos me dijeron que no me iban a hacer nada porque me admiraban”.