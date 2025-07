Susana Giménez rompió el silencio tras los insultos contra Graciela Alfano: "Llega un momento en que..."

Lo cierto es que en medio de este revuelo, la diva rompió nuevamente el silencio mientras caminaba por el Aeropuerto de Ezeiza antes de embarcar a Turquía, donde grabará "Por el Mundo" con Marley. El conductor le preguntó cómo se encontraba y ella fue muy sincera: " Ahora estoy bien, te conté que me hizo mal que se me salga la cadena" .

"Llega un momento en que a veces no aguantas... Hace tantos años que habla gente al cuete y me cansé, las mentiras no las puedo tolerar", confesó Susana en comunicación con Ángel de Brito.