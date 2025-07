La filosa especulación de Moria Casán sobre un aspecto de la vida íntima de Susana Giménez

La One destacó las diferencias entre sus trayectorias, señalando que la estrella de Telefe se consolidó en la pantalla chica, mientras que ella priorizó las tablas. "La carrera de Susana Giménez está ligada a la tele. Parece que estás diez años en la tele y sos más figurón que alguien que está ligado cuarenta años al teatro. Pero bueno, no importa, las comparaciones son negativas", reflexionó. Además, dejó en claro que no busca acercamientos: "Yo no espero ningún gesto de reciprocidad, porque nunca le invité a ningún programa a ella".