En medio de esto, desde el programa de América se contactaron con Moria Casán y "La One" destruyó a la modelo: "Qué aburrida que es esta chica, con esa sonrisa de dulce de batata, tiene brotes".

Moria Casán destruyó a Pampita tras la separación con Martín Pepa: "Tiene brotes"

Luego, criticó fuertemente el dialecto de Carolina: "No le entiendo cuando habla, bruta, arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilinga". Pero esto no fue todo y subrayó que Pampita es "una persona muy especial".