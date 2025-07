Beto Casella aniquiló a Susana Giménez tras las declaraciones contra Graciela Alfano

Los famosos comenzaron a opinar al respecto y uno de ellos fue Beto Casella quien se encargó de destrozar a Susana Giménez : "Hay una guerra de egos de gente que tiene trayectoria y me parece que la verdad el quilombo lo arma Susana".

Beto Casella Beto Casella hundió a Susana. Foto: captura de video/ América TV.

En una entrevista reciente con "Infama", Graciela Alfano habló sobre las acusaciones de brujería que realizó Susana contra ella y fue contundente: "Estoy harta de eso. Es como decirle a una persona que es mufa. No tenés forma de comprobar lo que estás diciendo. Una vez hablé con un cura exorcista que me dijo que quien habla de brujerías la práctica: nunca tuve nada que ver con nada y me tienen podrida".