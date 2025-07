Marina Calabró criticó a Susana Giménez tras los escandalosos dichos contra Graciela Alfano

Ante estas duras acusaciones, Alfano se defendió y sostuvo que "Vamos a las brujerías, estoy harta de eso... No tenés forma de comprobar lo que estás diciendo... Hablé con un cura exorcista y dijo 'quien habla de brujería la practica, yo nunca tuve nada que ver y me tienen podrida con eso".

Quien opinó al respecto fue Marina Calabró y lo hizo en su programa de radio que se emite en "El Observador". La periodista no tuvo filtros a la hora de hablar y se mantuvo firme en su postura: "La verdad que lo de Susana diciéndole 'vos me quisiste matar con macumba'... Es Susana, nos cae divertida, simpática, pero no es algo agradable que te cuelguen el San Benito de la macumbera".