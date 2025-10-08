Una figura de El Trece encarnará a Willy Wonka en la adaptación de Charlie y la Fábrica de Chocolate

El reconocido artista que brilló en grandes musicales y deslumbra en televisión interpretará al excéntrico personaje en la versión teatral del clásico.

Una de las estrellas de El Trece se prepara para dar el salto a un papel que marca un hito en su carrera: el de Willy Wonka en la adaptación teatral de Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show. Tras su éxito en musicales aclamados como Matilda y School of Rock, y luego de cautivar al público con sus trucos de magia y carisma en la televisión, el artista asume el rol protagónico de este fenómeno que promete ser la gran atracción de las vacaciones de invierno de 2026 en el Teatro Gran Rex. Este nuevo desafío lo encuentra encarnando al icónico personaje popularizado en el cine por Johnny Depp.

El reconocido Agustín Rada Aristarán ya se calzó el vestuario del famoso chocolatero, cuyo aspecto y estilismo es un guiño al recordado film de Tim Burton. Desde la producción del espectáculo, responsables de éxitos taquilleros como La Sirenita, adelantaron que el público puede esperar una puesta en escena de altísimo nivel. Según informaron, “será una puesta que combina humor, emoción y una desbordante imaginación”, ingredientes esenciales para recrear el mágico universo.

La obra se basa en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película, y su versión musical ha triunfado en escenarios internacionales. El show original debutó en el West End de Londres en 2013 bajo la dirección de Sam Mendes, para luego conquistar Broadway y emprender una exitosa gira por Estados Unidos. La llegada de la versión argentina para el 2026 se perfila como un "gran acontecimiento teatral", por lo que los productores ya han puesto en marcha la primera fase: la búsqueda del elenco infantil que acompañará a Rada en esta dulce aventura.

Las primeras imágenes del clásico personaje que interpretará Rada Rada será Willy Wonka en el nuevo musical de Charlie y la fábrica de chocolate Rada será Willy Wonka en el nuevo musical de Charlie y la fábrica de chocolate. Video: NA El personaje de Willy Wonka es fundamental en esta historia, un "excéntrico genio del chocolate, dueño de una fábrica donde la imaginación y la fantasía se mezclan con el aroma a cacao". Su aura de misterio y encanto, sumada a un ingenio único, lo convierten en el guía perfecto para este viaje. Con su humor característico y una mirada que “oscila entre la ternura y la extravagancia”, Wonka invita a los más chicos a descubrir que en su mundo “todo es posible”.