Una famosa conductora se separó de su pareja tras 14 años de relación: de quién se trata

En el discurso en medio del cumpleaños, Sandra comentó: "Ahora voy por la otra mitad de la vida, por el otro 50 y sé muy bien lo que quiero, pero también sé lo que ya no quiero. Y por eso quiero compartir con todos ustedes lo que ya no quiero en la vida: ya no digo lo que quiero hacer, lo hago. Ya no busco excusas para avanzar, avanzo aunque me equivoque. Ya no voy donde no quiero estar . Ya no vivo pendiente de lo que dirán los demás".

En el final, subrayó: "Ya no insisto donde no es o donde no hay con quién. Ya no me quedo sentada si quiero bailar, bailo. Ya no dejo para después de la vida. Ya no es lo que quiero hacer hoy. Ya no digo que me quiero cuidar. Me cuido y listo. Ya no abandono por miedo, voy al frente".