Una exempleada acusó fuertemente a Wanda Nara y crece el escándalo: qué pasó

Wanda Nara suma un nuevo dolor de cabeza en medio de toda la polémica que generó la audiencia de divorcio que la puso nuevamente cara a cara con Mauro Icardi en Italia. Es que una exempleada de ella realizó una fuerte acusación expresando que le quedó debiendo dinero, ya que nunca le pagó.

Ailén expresó que a Wanda la conoció cuando ella se encontraba trabajando como bartender en un bar de Italia. Según la palabra de la joven, la expareja de Mauro Icardi le comentó que estaba buscando a una persona para el cuidado de la casa y para la limpieza, en ese momento fue que, según Ailén le propone trabajar.

Karina Mazzocco le consultó en ese momento cómo la recibió Wanda en su casa y la joven recalcó que se encontraba en ese momento el escándalo con una empleada anterior que habían tenido: "Cuando yo fui me encontré con que no había casi nada de productos de limpieza, no tenía escoba y limpié lo que pude con la aspiradora... En eso ella dijo 'Mauro, no hay escoba, no hay nada'".

Ailén comentó que ella no trabajó mucho tiempo con Wanda y que en una de las ocasiones ella fue a la vivienda, pero la empresaria no le avisó que no se encontraba presente y "estuve media hora parada afuera". Pero esto no es todo, ya que la empleada reveló que no le pagó: "Ni las que fui ni la que me quedé esperando", comentó y sorprendió a la conductora y a los panelistas.