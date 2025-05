Wanda Nara rompió el silencio tras las acusaciones de su exempleada y fue contundente

Wanda Nara se encuentra en pleno proceso judicial y de divorcio con Mauro Icardi, esto fue uno de los puntos por los cuales viajó a Europa en las últimas horas. Pero la empresaria no tiene descanso y una exempleada denunció que le tiene que pagar 15 millones de pesos.

En el programa "Intrusos" que se emite por América, dieron a conocer este fuerte detalle que dejó sorprendidos a todos. La panelista, Paula Varela, fue quien dio la información: "Wanda tenía que pagar 15 millones de pesos y no los pagó. Se le complicó y ahora deberá pagar intereses y costas", contó la periodista.

Lo cierto es que Wanda Nara incumplió con el pago y se desató una gran polémica. En las últimas horas, Yanina Latorre se comunicó con la conductora de Telefe quien en estos momentos se encuentra en Italia: "Me escribió Wanda, quiere aclarar lo de la mucama", comenzó diciendo Latorre.

Wanda Nara aclaró la situación con su exempleada. Foto: captura de pantalla/ América.

"Dice que la empleada era de Maxi, no era mía, cuidaba a los varones cuando me separé e iban a la casa de Maxi", comenzó diciendo Wanda respecto a esta tensa situación. Luego, agregó: "Como Maxi no tiene cuentas en Argentina y no es posible embargar, van contra mí".

La palabra de Wanda Nara tras el escándalo con su exempleada:

Wanda también sostiene que "no trabajó en mi casa en Argentina jamás, limpiaba una casa en Puerto Madero que alquilaba Maxi y vivió en Italia unos meses con Maxi, debería reclamar en Italia", le contó Nara a Yanina Latorre. Lo cierto es que este escándalo representa un nuevo dolor de cabeza para la mediática en medio de la disputa judicial con Mauro Icardi.