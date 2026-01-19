Un nuevo detalle de Gran Hermano Generación Dorada sacude todas las expectativas y anticipa su comienzo

La edición especial está más cerca que nunca y nuevas iniciativas se dan a conocer. ¿De qué se trata?, no te lo pierdas en la siguiente nota.

La casa más famosa del país se prepara para reabrir sus puertas con una edición que promete romper todos los esquemas. Santiago del Moro, conductor del ciclo, reveló los detalles de lo que será Gran Hermano: Generación Dorada, una entrega marcada por cambios edilicios inéditos, una dinámica mixta de participantes y una fecha de lanzamiento pronta.

Fecha clave Gran Hermano 2026: Santiago del Moro confirmó la fecha y hay expectativa A través de su cuenta de Instagram, Del Moro confirmó que el regreso del reality es un hecho para el próximo mes. El conductor deslizó que la presentación oficial del formato ante la prensa se realizará el 2 de febrero de 2026.

A partir de esa fecha se definirá el día exacto del inicio de la competencia y el ingreso de los jugadores a la casa. "Prepárense! Nos vemos en Febrero 2026", aseguró el presentador, ratificando que la maquinaria ya está en marcha.

La nueva adquisición de la casa image El último gran detalle. Créditos: Instagram Uno de los puntos que más expectativa ha generado son las drásticas modificaciones en la escenografía. Del Moro, quien ya había anticipado en los Martín Fierro 2025 que el show "vuelve distinto y renovado", dio detalles sorprendentes sobre el exterior de la casa.

La clásica piscina ha sido removida para dar lugar a nuevas estructuras. "Donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo (que cada día es más grande)", explicó el conductor, sembrando el misterio sobre la función de esta excavación. Además, en un posteo reciente, sumó una nueva pista: "Vamos a la playa. Prepárense".