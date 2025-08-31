Un famoso cantante argentino será papá por tercera vez y lo compartió en su show: ¿de quién se trata?

Ocurrió durante una gira por Perú. El joven, denominado referente del trap argentino, compartió la gran noticia con sus fanáticos.

Paulo Londra sorprendió a su público durante uno de sus shows en Perú: en pleno concierto anunció que espera a su tercera hija, y lo hizo acompañado por su pareja, Martina Quetglas. “Perú, voy a tener otra nena”, dijo el cantante cordobés desde el escenario, una noticia que fue celebrada de inmediato.

El anuncio en vivo no tardó en convertirse en tendencia entre los asistentes y en las plataformas digitales: tras las primeras ovaciones, la noticia se volcó a Instagram, donde tanto Londra como Quetglas compartieron posteos con la confirmación y mensajes de emoción. En su cuenta, el artista escribió: “Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo. Voy por el clan Londra. Solo princess Martu amo musho sho”.

La foto que documentó el momento image La publicación compartida de la pareja. Créditos: Instagram / paulolondra

Según lo comunicado por el propio cantante y lo que se vio en los posteos, se trata del primer hijo en común de la pareja. Dos meses después de que Paulo le propusiera matrimonio a Martina , en un viaje por España, ambos compartieron la felicidad de este nuevo embarazo que se suma a la familia del intérprete.

Paulo ya es padre de dos niñas fruto de su relación con Rocío Moreno: Isabella Naomí y Francesca. En el anuncio, y en los comentarios que siguieron, se hizo evidente la ilusión por la llegada de una nueva integrante al grupo familiar, sin que se ampliaran otros detalles sobre tiempos o planificación.