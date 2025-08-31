Presenta:

Un famoso cantante argentino será papá por tercera vez y lo compartió en su show: ¿de quién se trata?

Ocurrió durante una gira por Perú. El joven, denominado referente del trap argentino, compartió la gran noticia con sus fanáticos.

El artista reveló la primicia y fue grandemente felicitado. Créditos: Archivo MDZ

Paulo Londra sorprendió a su público durante uno de sus shows en Perú: en pleno concierto anunció que espera a su tercera hija, y lo hizo acompañado por su pareja, Martina Quetglas. Perú, voy a tener otra nena”, dijo el cantante cordobés desde el escenario, una noticia que fue celebrada de inmediato.

El anuncio en vivo no tardó en convertirse en tendencia entre los asistentes y en las plataformas digitales: tras las primeras ovaciones, la noticia se volcó a Instagram, donde tanto Londra como Quetglas compartieron posteos con la confirmación y mensajes de emoción. En su cuenta, el artista escribió: “Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo. Voy por el clan Londra. Solo princess Martu amo musho sho”.

La foto que documentó el momento

La publicaci&oacute;n compartida de la pareja. Cr&eacute;ditos: Instagram / paulolondra

La publicación compartida de la pareja. Créditos: Instagram / paulolondra

Según lo comunicado por el propio cantante y lo que se vio en los posteos, se trata del primer hijo en común de la pareja. Dos meses después de que Paulo le propusiera matrimonio a Martina , en un viaje por España, ambos compartieron la felicidad de este nuevo embarazo que se suma a la familia del intérprete.

Paulo ya es padre de dos niñas fruto de su relación con Rocío Moreno: Isabella Naomí y Francesca. En el anuncio, y en los comentarios que siguieron, se hizo evidente la ilusión por la llegada de una nueva integrante al grupo familiar, sin que se ampliaran otros detalles sobre tiempos o planificación.

Las publicaciones que acompañaron la noticia tuvieron un distintivo cromático: imágenes con un fondo violeta y un collage de cuatro fotos que mezclan instantáneas de la infancia de cada uno con fotografías que muestran la cercanía de la pareja desde la adolescencia. En varios textos y en las historias, Quetglas dejó mensajes emotivos: “Se viene mi amor más grande. No te imaginas el amor que te espera”, escribió la futura madre.

La publicaci&oacute;n compartida de la pareja. Cr&eacute;ditos: Instagram / martuquetglas

La publicación compartida de la pareja. Créditos: Instagram / martuquetglas

La confirmación en el escenario y la posterior repercusión en redes cerraron una jornada cargada de emoción para los fanáticos y para la propia pareja, que ahora espera su primera hija en común mientras comparte con sus seguidores los primeros instantes de esta noticia.

