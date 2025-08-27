Cazzu volvió a Only Fans y subió la temperatura con el anuncio

Cazzu volvió a la plataforma de adultos y cobrará 10 dólarez a los suscriptores de su contenido tras los conflictos con su ex, Christian Nodal.

La cantante Cazzu reveló que regresó a Only Fans después de hablar de la cuota alimentaria que recibe de parte de Christian Nodal para la manutención de su hija. El anuncio lo hizo en sus redes sociales con una publicación.

Cazzu apuesta a la sensualidad Cazzu posteó una imagen en sus historias de Instagram donde aparece posando en un espejo con una atmósfera íntima y un mensaje escrito en inglés: “I’m back bit...”. Con esa frase dio a entender a sus fans que estaba lista para regresar a la página de adultos.

cazzu de vuelta Cazzu, de nuevo en Only Fans.

Según trascendió, el costo para acceder al contenido de la trapera tendrá un valor de diez dólares mensuales en Only Fans. Se trata de una cifra accesible para que pueda acceder un amplio sector del público. Además, le garantiza un ingreso sostenido a la cantante.

La cantante comenzó en Only Fans en noviembre de 2020 y ya había demostrado su capacidad para usar estas herramientas digitales con mucho éxito. En ese momento ofrecía material sensual y exclusivo para los suscriptores.