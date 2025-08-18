Tucu López estaría iniciando una relación con una periodista que estuvo en el ojo de la tormenta por un affaire

En Infama, revelaron que el locutor estaría saliendo con una famosa periodista y mostraron una imagen que alimentó los rumores de romance.

El Tucu López le habría dado una nueva oportunidad al amor.

En medio de tantas separaciones en el mundo del espectáculo, estaría surgiendo un romance mediático. Y los protagonistas de este rumor son Luis López, mejor conocido como "Tucu López", y Luciana Elbusto, periodista.

Recordemos que, meses atrás, Elbusto quedó en el ojo de la tormenta cuando salieron a la luz unos chats subidos de tono con Diego Brancatelli.

Luciana Elbusto y a su controversial historia. Foto: Instagram: @lucianaelbusto Luciana Elbusto y a su controversial historia. Foto: Instagram: @lucianaelbusto Fue en Infama, donde comentaron que el actor y la periodista habrían compartido momentos muy cercanos, tanto en Carlos Paz como en recientes producciones, y que incluso en su círculo más íntimo ya los habrían apodado.

Durante el programa, no faltaron las bromas: “Él es atractivo, ella también… ¿serán la nueva pareja del momento?”, señalaron con tono pícaro, mientras mencionaban que varios testigos los habrían visto muy acaramelados en distintas ocasiones.