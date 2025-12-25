¡Explosivo! Javier Naselli destrozó a Vicky Xipolitakis y sigue el escándalo

En A la Tarde compartieron la dura declaración de Javier contra su exmujer.

Javier Naselli volvió a atacar fuertemente a Vicky Xipolitakis y en A la Tarde (América) compartieron durísimos audios del padre del hijo de la figura de Telefe contra ella. Meses atrás tuvieron un fuerte enfrentamiento donde él la amenazó y hasta la golpeó.

"Es la reina de la manipulación con la connivencia o el aval del sistema jurídico. No te voy a decir de la jueza porque creo que no hace nada en esta situación, pero tiene todo el aparataje jurídico que la apoya", comenzó diciendo.

Javier Naselli destrozó a Vicky Xipolitakis ¡Explosivo! Revelaron fuertes audios de Javier Naselli contra Vicky Xipolitakis Luego, agregó: "Nosotros los padres no tenemos ninguna posibilidad de hacer reclamos". También dejó en claro que "no tengo perimetral, pero no tengo contacto con mi hijo hace ya casi dos años prácticamente".