Tristeza en América TV: así fue el homenaje de Intrusos a la productora Meche Portillo

El mundo del espectáculo se tiñó de luto tras conocerse el fallecimiento de Meche Portillo, productora histórica de Intrusos. Así la despidieron en TV.

El ambiente en el set de Intrusos se sintió cargado de profunda tristeza este viernes, tras la lamentable noticia del fallecimiento de Meche Portillo. La querida productora perdió la vida en la noche del jueves 27 de noviembre y sus compañeros la despidieron entre lágrimas.

Intrusos Preocupación por la salud de Meche. Foto: captura de video / América TV. La salud de Meche se deterioró rápidamente después de un viaje al interior del país el fin de semana. Tras ser hospitalizada, se le diagnosticó una neumonía bilateral en estado crítico, sumada a una condición previa que complicó su cuadro.

El homenaje de Intrusos a su productora Pese a las cadenas de oración y los esfuerzos médicos, su organismo no logró superar la severa infección en sus dos pulmones. La triste noticia fue comunicada con hondo pesar por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a través de sus redes sociales, quienes no estuvieron presentes hoy en el programa.

El Homenaje De Intrusos Por La Muerte De Meche Portillo. En su lugar, Marcela Tauro asumió la conducción y abrió el ciclo con unas palabras visiblemente conmovidas, rindiendo un sentido homenaje a su colega. "Buenas tardes este es un Intrusos diferente porque, algunos sabrán otros no, falleció nuestra compañera Meche y por supuesto Rodrigo y Adrián están acompañando a su familia y sus restos", anunció Tauro al comenzar.

meche portillo (1) Meche Portillo, la querida productora de Intrusos que falleció tras una neumonía bilateral. Archivo MDZ La periodista recordó el último momento que compartieron con ella, mostrando una foto de la productora junto a los conductores el sábado pasado en Jujuy, donde Meche los había acompañado a presentar su obra teatral. "Es un compañero más que perdido. Una compañera en este caso, el año pasado perdimos uno, ahora otro, y anoche las oraciones de ustedes y las nuestras, y lo que los médicos hicieron no bastó", confesó, aludiendo a la dolorosa pérdida que atraviesa el equipo.