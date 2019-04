Tremendo blooper de Wanda: terminó en el piso durante una coreo de tango

Wanda Nara debutó como panelista en el programa Tiki-Taka y obtuvo ganar popularidad, como ya lo había logrado en la televisión argentina.

En el ciclo, conducido por el periodista Pierluigi Pardo, ella ha hablado sobre su relación con Mauro Icardi y de sus problemas con la dirigencia del Inter. Pero, recientemente se animó a bailar un tango y fue muy aplaudida por sus compañeros y el público.

Para que la coreografía saliera perfecta, la mediática estuvo ensayando bastante. Incluso, en una de las pasadas sufrió una fuerte caída. En el video puede verse cómo la panelista se tropieza y termina el piso.

En el programa Los ángeles de la mañana, analizaron su performance. "Siempre fue una ladrona, Wanda. Es una chorra", dijo el conductor Ángel De Brito. "Me da vergüenza ajena", comentó Cinthia Fernández. Mientras que Iliana Calabró recordó: "Nunca tuvo disciplina para bailar. Una vez me acuerdo de que la llamaron para una revista y le decían 'estudiá, preparate', y ella contestaba 'yo quiero ser famosa, no vedette'".