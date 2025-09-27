Tras la separación de Marcelo Tinelli, surgen contundentes rumores de romance con Sabrina Rojas

El conductor se separó de Milett Figueroa tras dos años de relación. Luego de la decisión, se dieron a conocer detalles de una posible nueva relación.

Marcelo Tinelli se separó de quien era su pareja, Milett Figueroa, luego de dos años de una fugaz relación. El conductor afirmó que la decisión fue de ambas partes, pero no hubo más detalles. Tras lo ocurrido, salió a la luz un posible acercamiento con Sabrina Rojas.

La teoría se habló con mucha contundencia durante Intrusos (América TV). Por supuesto, la noticia fue una de las principales durante el transcurso del programa, y la idea de que una tercera en discordia haya estado presente no fue negada.

¿Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas? Embed - Tras su separación: los rumores de romance entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas que fueron contundentes

"Estoy muy concentrada en el trabajo, cerramos esta historia con mucho amor (...) Los quiero a todos, yo se que mi respuesta no estaría siendo funcional al show de la televisión, pero prefiero hablar en otro momento, ¿Qué esconde Milett?", expresó Karina Iavícoli, leyendo los mensajes de la expareja de Tinelli.

¿No será que él anduvo en otro momento con Sabrina Rojas y ella lo descubrió?", expresó Rodrigo Lussich, mientras la mesa entonó un "no" al unísono, pero con sarcasmo. Luego, los mediáticos aseguraron que la pareja Rojas-Tinelli sería una bomba: "Me gusta Sabrina y Marcelo, necesita una chica potente, una mina que lo lleve de acá para allá, rápida".