La muerte de Beatriz Salomón a los 65 años de edad trajo consigo, además del dolor y angustia por parte de la familia, amigos y la farándula, una catarata de comentarios en contra de Jorge Rial en las redes sociales, a raíz del momento que le hizo pasar en vivo hace 15 años.

Una gran cantidad de usuarios se hizo eco de la triste noticia, y tildaron al periodista de ser, junto con Mario Pergolini, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin, uno de los artífices de los momentos más duros y difíciles que tuvo que atravesar la actriz hasta los últimos instantes de su vida.

En Twitter, Nancy Pazos relató una anécdota suya sobre Beatriz. “En Mar del Plata, hace dos veranos, en el restaurante en el que comíamos de canje todos los que hacíamos temporada, me acerco a la mesa de Beatriz Salomón y antes de saludarme me dice: ‘vos y yo tenemos un enemigo común’. Hablaba de Jorge Rial. No quise contradecirla. ¿Para qué explicarle que para mí ya era historia pasada? ¿Que tener enemigos era consumir energía valiosa para la vida? Ella había vuelto a lo suyo. Pero sus enemigos estaban presentes como fantasmas. Nunca pudo superarlo. Le cargaron la vida. Hoy es una noche triste para todos. En especial para su familia. Y quizás es voluntarismo de mi parte. Pero cuantos colegas deberían arrodillarse y pedirle perdón a Beatriz. Ojalá que ahora sí. En paz descanse”, escribió la conductora radial.

Ella había vuelto a lo suyo. Pero sus enemigos estaban presentes como fantasmas. Nunca pudo superarlo. Le cargaron la vida — Nncy Pzos (@NANCYPAZOS) 15 de junio de 2019

En el 2004, el programa periodístico Punto Doc (América) mostró, a través de una cámara oculta, como Alberto Ferriols, médico y marido de la fallecida vedette, tenía relaciones sexuales con una travesti en su consultorio. En Intrusos por la noche, que se transmitía inmediatamente después del ciclo conducido por Tognetti, llevaron como invitada a la actriz y el cirujano, e informaron y reemitieron el material que incriminaba a Ferriols.

Las cámaras nunca dejaron de mostrar su reacción ante lo difundido por el programa producido por Eyerworks y Pergolini. El doctor negó ser el protagonista del material, aunque luego lo terminó confirmando días más tarde.

Otros comentarios más fuertes que circularon en las redes aseguraban que los periodistas “mataron en vida” a Beatriz, y que fueron los principales culpables de su depresión, deudas y las dificultades que tuvo para conseguir trabajo tras ese momento televisivo.

En 2014, Salomón vio por televisión que Rial estaba entrevistando al ex Caiga quien caiga y decidió ir a esperarlos afuera de América. "Salió corriendo Pergolini. Me tiene miedo. Hicieron un montón de plata destruyendo a mi familia, censuraron mi carrera", explicó aquella vez la ex chica Olmedo.

La vedette le hizo juicio a Pergolini, Tognetti, Ventura, Lewin, Rial y la productora, y terminó ganando con un fallo a su favor que dictaba el pago treinta millones de pesos. Sin embargo, la Sala B de la Cámara en lo Civil revirtió el fallo de primera instancia, y rechazó la demanda contra los periodistas y América, condenando solamente a Eyeworks a pagar la suma de 600.000 pesos.

En mayo de 2018, Salomón se mostró indignada y aseguró no había ningún revés. “Acá todavía no está dicha la última palabra. Ahora se van a hacer las cosas a mi manera, me van a escuchar, porque soy una india", declaró en ese entonces.

los comentarios en contra del conductor de Intrusos:

Q.E.P.D. Beatriz Salomón Fuiste el ejemplo viviente de lo que el serhumano puede destruir con sus sórdidas acciones. RIAL-VENTURA-PERGOLINI Se cargaron a ésta mujer y su familia por unos puntos de raiting. #justiciadivina — Laura Rodriguez Vash (@RoVashLaura) 15 de junio de 2019

Se murio la salomon, ya lo veo a rial con su cinismo el lunes, haciendose el solidario — valen⊗ (@lust4melodrama) 15 de junio de 2019

Nunca jamás olvidemos como Rial y Ventura le cagaron la vida a #BeatrizSalomón. — Kenhan (@aKennyvel) 15 de junio de 2019

Se fue de gira Beatriz Salomón y acá quedaron las lacras de Rial, Pergolini, Togneti y Ventura, quienes ayudaron a su triste final. La rueda de la vida se encargará de ellos. QEPD. — Ariel ️ (@AntiperonistaTW) 15 de junio de 2019

