Tras la denuncia de Viviana Canosa, revelaron detalles del trámite de adopción iniciado por Lizy Tagliani

Un periodista especializado en espectáculos abordó el tema en su última intervención televisiva, hace alrededor de un mes, Marcelo Polino reveló que la situación legal del trámite de adopción no avanzaba como se esperaba. “Lizy, en este momento, está en un proceso de guarda. El proceso de adopción tiene varias etapas, hay guarda provisoria, guarda definitiva. En estos días, se le iba a dar la guarda definitiva para que pueda ir al juicio por la adopción, porque una vez que se te da la guarda plena no es que el niño puede llevar tu apellido”, explicó.

Marcelo Polino lanzó una picante teoría sobre la denuncia de Viviana Canosa. Foto: Captura de pantalla Youtube América TV/ Instagram Vivianacanosaok. Marcelo Polino habló sobre el impacto de la denuncia de Viviana Canosa en relación al trámite de adopción iniciado por Lizy. Foto: Captura de pantalla Youtube América TV/ Instagram @vivianacanosaok.

Viviana Canosa no sólo lanzó acusaciones en su programa, sino que además compareció ante la Justicia, generando incertidumbre sobre las repercusiones legales en el trámite de adopción. Polino advirtió: “Ahora están en el proceso de más observación, por lo que puede correr riesgo la tenencia. No va a salir hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esa determinación. No se puede tomar una determinación porque no sabemos lo que declaró Viviana".