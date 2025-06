Viviana Canosa, muy cerca de ser despedida de El Trece por un contundente motivo

Lo que sucede es que la periodista no le está yendo bien en materia de rating tras sus fuertes declaraciones y denuncias por abuso. Los números están en picada, con picos que no superan los 3 o 4 puntos y promedios que rondan los 2 y 3 puntos, y las expectativas que tenía la señal eran diferentes. De hecho, Cortá por Lozano siempre le gana, con 6 y 7 puntos de rating; mientras que El Diario de Mariana también se ha quedado en varias oportunidades con la audiencia.

"Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, (Adrián) Suar y (Pablo) Codevilla me querían echar a la m...", expresó la comunicadora. "Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme", añadió la conductora.

Las autoridades del canal no estarían muy contentos con las declaraciones y hechos de la periodista.

"El día que yo debuté en Canal Trece, al día siguiente, pidieron mi cabeza y la de (Marcelo) Bonelli. No me la venden cambiada", aseguró la periodista.

Parece que la suma de todos estos hechos y declaraciones no le gustaron para nada a las autoridades de Eltrece; y según un reconocido medio de comunicación, Viviana Canosa no continuaría con su programa. Viviana en vivo se despediría en las próximas semanas de la televisión. En los pasillos de la señal, aseguran: "Se están por cumplir 3 meses al aire, y no le renovarían para seguir en pantalla por más de uno o dos meses más2.