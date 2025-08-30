Traniela estrenó su nueva canción con un show hecho con IA y las redes estallaron por un polémico detalle

Los seguidores de Traniela, la capitana trans de Aerolíneas Argentinas, reaccionaron de manera contundente al estreno del nuevo tema musical de la influencer.

Siempre llamativa y segura de sí misma, Traniela Campolieto, la primera capitana trans del país, que realiza vuelos en Aerolíneas Argentinas, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con el esperado videoclip de su nuevo tema estrenado recientemente. Volar, así se llama el hit que acaba de lanzar, el material está causando cientos de críticas y comentarios por un detalle en el video producido con Inteligencia artificial.

En su perfil de Instagram, la Influencer anunció que pronto sorprendería con un show sin precedentes para acompañar el lanzamiento de su canción, cuya letra refiere a su logro personal y a las metas que ha alcanzado con disciplina. Pero en el video promocional incluyó imágenes que causaron fuertes críticas entre sus fans.

En el material audiovisual puede verse a una versión avatar de Traniela haciendo un polémico movimiento con el brazo que algunos usuarios relacionaron con el saludo del dictador Adolf Hitler, además la escena se complementa con el avatar militar que la acompaña en el balcón de la Casa Rosada.

El nuevo tema musical de Traniela que causó revuelo en redes por su polémico video Traniela publicó su nuevo tema y las redes estallaron Traniela publicó su nuevo tema y las redes estallaron. Video: Instagram @traniela_capitanatrans

Ante las numerosas reseñas sobre la calidad musical y los cientos de detalles bizarros del video, Traniela, fiel a su estilo, se encargó en aclarar en los comentarios: ”Es mi avatar militar de cuando estaba en el ejército. La letra habla de los sueños y la disciplina para cumplirlos”.