Viviana Canosa y Traniela, la piloto trans: dos formas de estrellarse en el ridículo

En la emisión del viernes de Viviana en vivo (El Trece), se vivió un desafortunado ida y vuelta entre Viviana Canosa, la conductora del ciclo en cuestión, y Traniela, la piloto trans que se ha convertido en una llamativa figura en las redes sociales.

"Vos te convertiste en mujer, pero tenés mujer y tenés hijas", comenzó Canosa al presentar a su invitada. Luego, Viviana reconoció que sigue desde hace tiempo a Traniela y todavía no termina de entender quién es. "Te veo sólida cuando hablás, pero el otro día vi un video tuyo en las redes sociales y dije 'esto es cine'... A mí me parece que esto que vamos a ver es arte puro, es cine", enfatizó la periodista antes de que en el programa pusieran al aire un compilado de los videos que la comandante de Aerolíneas Argentinas suele compartir en su cuenta de Instagram.

Tras las imágenes, Viviana Canosa siguió en referencia a Traniela: "¿Sabés lo que me vuelve loca? No escondés el bulto, no lo escondés. Digo, mostrás tu cuerpo tal cual es, porque en general las chicas trans esconden algunas partes y potencian otras para ser más femeninas".

Viviana Canosa y Traniela: una entrevista prometedora que derivó en despropósito

El arranque de la entrevista acertó en la morbosa curiosidad que rodea a una personalidad tan inclasificable como Traniela, la ruptura del paradigma trans entendido como una reproducción de lo que la mayoría de los mortales entendemos como femenino. Sin embargo, luego del primera tanda publicitaria que llegó apenas tres minutos después de la presentación de la piloto, le siguió de inmediato otro corte comercial, quedando aquí en evidencia que la nota iba a reducirse a unos escuetos minutos antes de la finalización de la emisión del magazine, reduciendo de antemano la posibilidad de desentrañar ese espectro de dudas entre la genitalidad y la feminidad, que tanto a Viviana Canosa como a la mayoría de quienes nos hemos acercado al universo de la capitana; nos cuesta dilucidar.

De hecho, tras 12 minutos de publicidades, la conductora y su invitada regresaron al aire, y luego de que la anfitiriona hilvanara una serie de PNTs, anunció de inmediato una segunda tanda que se extendió durante diez minutos más. De esta manera, a las 16:23 y luego de estar casi media hora sentada en el estudio, Traniela tuvo la chance de hacer una semblanza sobre sí misma en ajustados siete minutos.

En este contexto, tal vez la pregunta más interesante tuvo lugar al principio del bloque, cuando la conductora le consultó a su invitada quién es. "Traniela en la actualidad es una mujer transgénero y transbiana", respondió la piloto hablando sobre sí misma en una mítica dimension de tercera persona. De inmediato, Viviana Canosa le preguntó sobre el tipo de mujeres que le gustan a la capitana, calificando la presentadora a su propia pregunta de "perversa". Allí fue cuando la invitada explicó: "El género no tiene nada que ver con la sexualidad, tampoco con la genitalidad, ni con la forma de vestirse, o sea son cuatro caminos distintos que tomamos cada uno de nosotros. Lo que pasa es que para el común de la gente no es algo relevante, lo hace sin pensarlo. Las personas trans tenemos que pensar qué camino de los cuatro vamos a tomar".

Sin profundizar en el planteo de Traniela, luego llegaron preguntas de rutina como a qué baño va, y cómo tomó su esposa la transición de la piloto. Cuando le mencionaron que el colectivo LGBTIQ+ suele cuestionarla, la capitana se limitó a responder: "Me pegan porque no soy hegémonica, la crítica más común es que soy un hombre disfrazado". Sin embargo, la comandante no hizo mención al hecho de que en más de una ocasión ella ha respondido esos cuestionamientos desligitimando el historial de lucha de un colectivo que le ha dado entre otras cosas, la posibilidad de ser reconocida como mujer en su DNI. Recientemente, cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra los dichos homofóbicos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, la influencer no solamente se abstuvo de participar, sino que relativizó la importancia de la movilización y organizó en esa misma jorrnada una charla sobre su vida en un balneario de Costa Azul.

Viviana Canosa y Traniela: un ida y vuelta con más sombras que luces

En los últimos escuetos minutos de la entrevista, Viviana Canosa volvio al reduccionista tema de la genitalidad al comentarle a Traniela: “Lo que me impresiona es que vos venís vestida como si fueras una azafata hoy. No venís vestida como medio en pelotas, como en general uno, tal vez por prejuicio, suele ver a las chicas trans que van a la tele. O sea, vos estás vestida como cualquier mujer. Uno se imagina que una chica trans se viste más zarpada. Y aunque pueda parecer que la pregunta es medio guaranga, estoy viendo la imagen ahí, vos no ocultás tu miembro masculino. O sea, vos te ponés el traje de baño y mostrás lo que Dios te dio con total naturalidad. Eso es lo que me impresiona, porque en general las chicas trans que yo conozco tratan de disimular porque quieren ser mujeres en todo el sentido físico de la palabra”.

Entonces Traniela explicó: “Yo soy una mujer también en todo el sentido físico de la palabra. No soy hegemónica y tengo esta genitalidad, no tengo por qué ocultarla. También creo que estoy trazando un camino para futuras generaciones de mujeres trans, que no necesariamente hay que operarse y hay que someterse a cirugías para tratar de ocultar sus genitales”.

En el último minuto de la emisión del programa de Viviana Canosa, fue cuando cualquier atisbo de empatía con Traniela terminó de mostrar la hilacha cuando le preguntaron a la invitada si le han propuesto dinero por sexo, o si lo aceptaría. Y acto seguido, la conductora hizo levantar de su silla a la piloto para que haga playback de una de sus canciones. "Dale, parate, mostrate, cantala", vociferó la periodista en una abierta actitud de exponer a su invitada como una suerte de fenómeno. En ese momento, lo más atinado hubiera sido que la comandante se hubiera quedado en su lugar con una leve sonrisa. Pero no, al decidir seguir la instrucción de esa televisión hegemónica que todavía se burla de las disidencias, ella misma terminó por sumarse al ridículo. "Nos vamos, chau, pará, se olvidó la canción", remató la periodista entre risas, dejando en claro que a la vuelta de su aparente empatía; siempre estuvo lista para su habitual golpe de sarcasmo.