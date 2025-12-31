Thiago Medina reveló el drama que vive tras el fuerte accidente: "No puedo..."
El joven ex Gran Hermano compartió una dura historia de Instagram luego de lo sucedido.
Thiago Medina tuvo un año muy complicado luego del accidente que protagonizó con su moto, el cual lo dejó con graves heridas. Con la atención de los médicos y la fuerza que le daban todos sus familiares, pudo recuperarse tras semanas de internación.
En el mes de noviembre el ex Gran Hermano comentó: "Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa. Cuando estuve internado, bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos".
El joven se encuentra recuperándose todavía y en las últimas horas compartió el drama que vive debido a las cicatrices que le quedaron por las diferentes operaciones que tuvo que pasar. A través de su cuenta de Instagram, Thiago se sinceró con sus seguidores.
Thiago Medina reveló el drama que vive tras el accidente
"Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero. Ahora ni adelante de Dani puedo estar sin remera", expresó junto a la imagen de él justamente sin remera y frente a un espejo.
El accidente, sin lugar a dudas, lo marcó para toda su vida y, con el amor de su familia y de sus pequeñas hijas, se pudo recuperar. El participante del reality de Telefe pasó por momentos muy complicados mientras se encontraba internado y ahora pudo salir adelante.