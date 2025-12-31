Thiago Medina reveló el drama que vive tras el fuerte accidente: "No puedo..."

El joven se encuentra acompañado por Daniela Celis y por sus hijas. Foto: captura de video/ Telefe.

Thiago Medina tuvo un año muy complicado luego del accidente que protagonizó con su moto, el cual lo dejó con graves heridas. Con la atención de los médicos y la fuerza que le daban todos sus familiares, pudo recuperarse tras semanas de internación.

En el mes de noviembre el ex Gran Hermano comentó: "Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa. Cuando estuve internado, bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos".

El joven se encuentra recuperándose todavía y en las últimas horas compartió el drama que vive debido a las cicatrices que le quedaron por las diferentes operaciones que tuvo que pasar. A través de su cuenta de Instagram, Thiago se sinceró con sus seguidores.

Thiago Medina reveló el drama que vive tras el accidente Captura de pantalla 2025-12-31 084857 Thiago Medina mostró sus cicatrices. Foto: Instagram / @thi4go_km "Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero. Ahora ni adelante de Dani puedo estar sin remera", expresó junto a la imagen de él justamente sin remera y frente a un espejo.