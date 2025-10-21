Thiago Medina reapareció en televisión tras el accidente y conmovió a todos
El exparticipante de Gran Hermano habló con Verónica Lozano luego de ser dado de alta y reveló fuertes detalles.
Thiago Medina volvió a reaparecer en la televisión luego de estar casi un mes internado tras el accidente que lo tuvo al borde de la muerte. El joven fue entrevistado por Verónica Lozano en Telefe y allí contó detalles de cómo se encuentra y qué recuerda de ese día que pudo ser fatal.
"Estaba volviendo para acá (casa), fui a buscar la moto y cuando volví ahí fue el choque", comenzó contando. También dejó en claro que "yo no me acuerdo nada de eso, pero me estuvieron comentando y por los videos que fui sé dónde fue, pero no me acuerdo de nada".
En otra parte de la entrevista, Thiago habló sobre su estado físico: "Re bien por suerte, no hay secuelas, puedo dormir bien y no tengo problemas. Ahora estoy caminando mucho, hoy fui al hospital, me sacaron sangre y me sacaron unos puntos porque ya se me cerró la cicatriz, vamos progresando bien".
Thiago Medina habló sobre su recuperación tras el accidente
"Yo ahora me siento bien, me siento contento por estar vivo. Gracias a Dios, estoy acá en mi casa con mis hijas, quería salir del hospital para estar tranquilo y relajarme", confesó Medina. Además, subrayó que "lo primero que pregunté fue por mis hijas, no me iba a ir sin verlas crecer".
Por supuesto que habló sobre Daniela Celis, su expareja, quien estuvo constantemente al lado de él mientras se encontraba al lado: "Es una re compañera, nosotros tenemos claro que estamos separados y seguimos siendo familia por más que estemos separados. Si hubiese pasado al revés, yo hubiese hecho lo mismo".