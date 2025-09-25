The Rolling Stones aclara el misterio detrás del posteo que ilusionó a sus fans argentinos

La banda de rock generó gran expectativa entre sus fanáticos argentinos con uno de sus últimos posteos. Finalmente este martes despejó todas las dudas sobre aquella publicación.

Esta semana, The Rolling Stones publicó un GIF en sus redes sociales con su icónica lengua, esta vez en colores celeste y negro sobre fondo blanco. El posteo generó gran expectativa entre los fanáticos argentinos, que rápidamente creyeron que la banda estaba a punto de anunciar un show en el país.

"Vengan a Argentina, por favor, que nos dejaron a todos re manijas"; "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar"; "¡¡¡Argentina se ilusiona!!!", son algunos de los comentarios que se pueden ver en el posteo, junto a varias banderas argentinas.

Esta fue la publicación que hizo The Rolling Stones The Rolling Stones- Posteo Instagram

Sin embargo, el posteo era un anticipo del anuncio del relanzamiento del disco Black And Blue por su 50 aniversario. Este álbum, lanzado el 23 de abril de 1976, fue el primero de estudio tras la salida del guitarrista Mick Taylor y marcó la incorporación de Ron Wood, que luego se convertiría en miembro oficial de los Stones.

Fue este martes 24 de septiembre cuando la banda despejó las dudas. Según informó The Rolling Stones desde sus redes, la edición de lujo de Black And Blue estará disponible el próximo 14 de noviembre e incluirá material exclusivo y objetos de colección. Ya se puede reservar.