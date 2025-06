The Guardian hizo una lista de las mejores series en lo que va del 2025 e incluyó una propuesta argentina

El Eternauta no impone una ideología; plantea preguntas. Foto: @netflixlat La propuesta se estrenó el pasado 30 de abril. @netflixlat

Además de El Eternauta, la lista de The Guardian incluye: Andor; Severance; Black Mirror; MobLand; Common Side Effects; Dept. Q; Shrinking;This City Is Ours; The Horne Section TV Show; My Brain: After the Rupture; The Narrow Road to the Deep North; y The Wheel of Time.