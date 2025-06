L-Gante y Wanda Nara se siguen tirando palitos: los guiños en las redes sociales

Los guiños entre Wanda Nara y L-Gante

Todo comenzó cuando la mediática compartió en su cuenta de Instagram un video junto a su hermana Zaira y su papá, Andrés Nara, en el que se la ve cantando a todo pulmón un tema de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. La canción elegida no fue casual ya que se trató de Te vienes con el turro, cuyo estribillo parece dirigido directamente a un viejo amor: "Mami, vo’ sos la reina de esas que me gustan a mí. Aunque no me quieras ni ver, ya nunca podrás borrar mi huella".