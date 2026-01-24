"Tengo el corazón roto": Brenda Gandini atraviesa una angustiosa pérdida y lo compartió con sus seguidores

La reconocida figura compartió su angustia en redes sociales. El posteo que conmovió a sus fans por su profunda honestidad.

La actriz Brenda Gandini atraviesa una etapa de profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento de Bukito, su fiel compañero canino. Junto a su pareja, Gonzalo Heredia, y sus hijos, la artista compartió la noticia en sus plataformas digitales, dejando en evidencia el vacío que dejó la mascota en el seno de su hogar. A través de un relato cargado de sensibilidad, la intérprete describió el proceso de lucha que atravesó el animal antes de su partida final.

En una reciente publicación, la protagonista de diversos éxitos televisivos canalizó su angustia mediante palabras de gratitud hacia el perro que la acompañó durante años. "Ay Bukito, qué tristeza, tengo el corazón roto en mil pedazos, después de pelearla como guerrero que eras, te nos fuiste", expresó conmovida. En su dedicatoria, también hizo alusión a la memoria de su padre, anhelando un reencuentro espiritual entre ambos en otro plano.

El emotivo adiós de Brenda Gandini a su mascota f768x1-224180_224307_5050 Brenda Gandini utilizó sus redes sociales para canalizar el dolor por la pérdida. Foto: Instagram @brendagandiniok El vínculo de Bukito con el entorno familiar trascendía lo cotidiano, siendo una pieza fundamental en la crianza de Eloy y Alfonsina. La conexión entre los niños y el animal fue retratada en diversas imágenes que la propia Brenda Gandini decidió rescatar para homenajear su vida. "Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre chancho enojón. Tan cariñoso, protector, compañero. Ya le pedí a mi viejo que por donde estés, te busque y te cuide", añadió en su perfil social.

Gonzalo Heredia y su familia unidos en el duelo f768x1-224182_224309_5050 El tierno vínculo entre Gonzalo Heredia y la mascota de la familia. Foto: Instagram @brendagandiniok La partida del animal no solo afectó a la actriz, sino que impactó directamente en la dinámica afectiva que mantiene con Gonzalo Heredia. La pareja siempre ha mostrado una fuerte inclinación por el cuidado responsable de los animales, un valor que intentan transmitir a sus hijos. Al respecto, ella reflexionó: "Gracias bukito por habernos dado tantos años de amor. Creo que solo las personas que tienen animales sienten lo que es la pérdida de estos seres tan especiales. Te amamos por siempre".