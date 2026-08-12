Sydney Sweeney levanta suspiros en HBO Max con una película de superación y violencia que te sorprenderá
La actriz estadounidense se sometió a una exigente preparación para ponerse en la piel de una pionera del deporte.
La plataforma de streaming Max incorporó a su catálogo una de las producciones biográficas más esperadas del año. Se trata de Christy, la película dirigida por David Michôd que repasa la intensa vida de la atleta que transformó el boxeo femenino durante la década de 1990.
Lo mejor de Sweeney en MAX
La trama repasa la historia de Christy Martin, una joven de Virginia Occidental conocida como la "hija del minero". Tras destacarse en el ámbito universitario, la deportista encontró su camino en las artes marciales y el combate, logrando hacerse un lugar en una disciplina dominada tradicionalmente por hombres.
Sin embargo, el éxito sobre el ring contrastó de forma dramática con sus vivencias fuera de él. La cinta explora su vínculo con su entrenador y esposo, Jim Martin, una relación atravesada por la manipulación, las adicciones y la violencia doméstica. Todo escaló hasta un intento de homicidio en 2010 al que la boxeadora logró sobrevivir.
Para ponerse en la piel de la atleta, Sydney Sweeney atravesó un intenso entrenamiento físico y técnico. La crítica especializada destacó el compromiso de la actriz, calificando su trabajo como una de las interpretaciones más complejas y maduras de su trayectoria.
El elenco se completa con figuras de la talla de Ben Foster, Merritt Wever y Katy O'Brian. Con una mezcla de drama, escenas de combate y superación personal, la película ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma.