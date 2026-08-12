Sydney Sweeney levanta suspiros en HBO Max con una película de superación y violencia que te sorprenderá

La actriz estadounidense se sometió a una exigente preparación para ponerse en la piel de una pionera del deporte.

El film sobre la pionera del boxeo femenino ya se encuentra disponible dentro del catálogo de Max. / @sidney_sweeney

La plataforma de streaming Max incorporó a su catálogo una de las producciones biográficas más esperadas del año. Se trata de Christy, la película dirigida por David Michôd que repasa la intensa vida de la atleta que transformó el boxeo femenino durante la década de 1990.

Lo mejor de Sweeney en MAX La trama repasa la historia de Christy Martin, una joven de Virginia Occidental conocida como la "hija del minero". Tras destacarse en el ámbito universitario, la deportista encontró su camino en las artes marciales y el combate, logrando hacerse un lugar en una disciplina dominada tradicionalmente por hombres.

Sydney Sweeney entrenó intensamente para encarnar a la boxeadora Christy Martin. Instagram @sidney_sweeney Sin embargo, el éxito sobre el ring contrastó de forma dramática con sus vivencias fuera de él. La cinta explora su vínculo con su entrenador y esposo, Jim Martin, una relación atravesada por la manipulación, las adicciones y la violencia doméstica. Todo escaló hasta un intento de homicidio en 2010 al que la boxeadora logró sobrevivir.

La actuación de la joven actriz es señalada como una de las más sólidas de su carrera. Instagram @sidney_sweeney Para ponerse en la piel de la atleta, Sydney Sweeney atravesó un intenso entrenamiento físico y técnico. La crítica especializada destacó el compromiso de la actriz, calificando su trabajo como una de las interpretaciones más complejas y maduras de su trayectoria.