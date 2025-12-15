Presenta:

Mdz Show

|

Horacio Rodríguez Larreta

Sorpresa total: aseguran que un reconocido político será padre nuevamente

En los últimos minutos del domingo, Ángel de Brito sorprendió al revelar en X una información inesperada sobre la vida personal de un destacado político.

MDZ Show

Un importante político sería padre de nuevo.

Un importante político sería padre de nuevo.

Foto: Archivo MDZ

En las últimas horas, una versión comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, y llamó la atención por lo inesperada: un importante político estaría a punto de agrandar la familia.

Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Fue Ángel de Brito a través de su cuenta de X (@AngeldebritoOk) quien informó sobre la inminente llegada de un nuevo hijo, dando por hecho que el exjefe de Gobierno porteño será padre junto a Milagros Maylín. De confirmarse, se trataría del primer bebé de la pareja.

Te Podría Interesar

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin
Horacio Rodr&iacute;guez Larreta y Milagros Mayl&iacute;n estar&iacute;an esperando su primer hijo.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylín estarían esperando su primer hijo.

Incluso, el periodista reveló el género del bebé que estarían esperando.

"Larreta será papá nuevamente. Tendrá su primer varón", aseguró el conductor de LAM en la red social. En cuestión de minutos, la información se replicó y generó una fuerte repercusión en X.

Ángel de Brito X
La informaci&oacute;n fue compartida por &Aacute;ngel de Brito en X.

La información fue compartida por Ángel de Brito en X.

Cabe recordar que Horacio Rodríguez Larreta ya es padre de dos hijas. Durante su relación con Bárbara Díez de Tejada Benítez, de quien se separó en 2020, nacieron Paloma y Serena.

Archivado en

Notas Relacionadas