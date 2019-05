Sol Pérez sigue a la espera del botón antipánico: "Tengo miedo"

Sol Pérez está lidiando con una persona que la sigue y la espera a la salida de sus trabajos para intentar hacer contacto con ella.

Al comienzo, la rubia contó que le dejaba regalos y le decía algunos piropos, pero la cuestión se puso física y hasta llegó a tomarla del brazo en la calle. La situación la tiene muy preocupada.

"La verdad que me da miedo. Tengo que llamar a mi mamá cuando estoy por llegar a mi casa para que me abra rápido el portón. Es difícil vivir así. Nunca me había pasado algo así. Estoy perseguida", dijo en diálogo con Involucrados y Chismoses.