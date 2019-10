Sofía Gala contra la depilación: "Me da raro el tipo que le gusta la vagina pelada"

Sofía Gala fue invitada al programa de Telefé que conduce Verónica Lozano y dedicó una buena parte de su tiempo a expresarse contra la depilación en axilas, piernas y zona púbica, algo que no realiza desde hace algún tiempo según su propio testimonio.

"Las axilas no me las depilo casi nunca. Pensaba en cuando me desesperaba porque tenía pelos en los chivos y no me ponía la ropa que quería. Como pensar que si tenés pelo en el chivo sos un chabón. Cambiá la mentalidad y dejá de depilarte”, expresó la actriz en su visita a 'Cortá por Lozano'.

Al ser consultada sobre la mirada de los otros hacia su decisión de no depilarse, la hija de Moria Casán afirmó: "No me importa, no me doy cuenta. No la siento porque es una cuestión cultural. Por ejemplo, de que si no tenés depilada la pata o los chivos no podés ponerte pollera corta. Eso fue desapareciendo con el tiempo como muchos mandatos".

Pero esas zonas no son las únicas que Sofía Gala ha dejado de depilarse, ya que Verónica Lozano le consultó sobre sus partes íntimas y la actriz reconoció que también ha dejado de hacerse el cavado. "Tampoco me gusta. Me da raro el tipo que le gusta la vagina pelada ¡Qué asco! ¡Las mujeres grandes tenemos pelos en la vagina!”, concluyó entre risas.