Sin filtro: L-Gante estalló de furia contra el abogado de Tamara Báez y lo trató de mentiroso

L-Gante no tuvo filtros a la hora de hablar y trató de mentiroso al abogado de su expareja, Tamara Báez , ya que el letrado Juan Pablo Merlo había informado que el músico contaría con una importante deuda sobre la manutención de su hija Jamaica, lo que le impediría la salida del país, según el abogado.

Lo cierto es que L-Gante rompió el silencio ante esta situación y sostuvo: "No estoy al tanto de nada, ni Tamara, ni el abogado me dijeron nada al respecto, mientras tanto, yo cumplo con el reglamento que está vigente ahora", inició Valenzuela con una clara molestia.

Captura de pantalla 2025-06-25 225212.png L-Gante sin filtro contra el defensor de Tamara Báez. Foto: captura de video/ América TV.

Fue en este punto en que estalló contra el abogado de su expareja: "Cuando me digan que tengo que cumplir con otro monto u otra cosa, estoy dispuesto siempre. El abogado de ella siempre dice cosas que después no son reales. Dijo que no iba a poder salir del país".