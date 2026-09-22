"Se te derrumba todo": el desgarrador relato de Débora Bello sobre el fin de su historia con Diego Torres

A varios años de la Ruptura tras más de 16 años juntos, la modelo repasó el impacto emocional y su reinvención profesional.

Débora Bello definió la ruptura como un golpe que la sacó de su zona de confort. / Archivo MDZ

La separación de Débora Bello y Diego Torres tras más de 16 años de relación fue una de las noticias más imprevistas de la farándula. Lejos de las polémicas mediáticas, la exmodelo rompió el silencio en el ciclo Paren El Mundo con Maite Peñoñori y revivió el impacto de aquella etapa en Estados Unidos.

La modelo remarcó que la crianza de su hija Nina estuvo por encima de cualquier ego. Archivo MDZ Al recordar el fin del matrimonio, la empresaria admitió que no vio venir la crisis. "Salí totalmente de mi zona de confort, pero así de un cachetazo. Una separación obviamente es muy traumática, te replanteás un montón de cosas, vas a cero y empezás a elevarte", confesó.

El desafío mayor consistió en mantener la estabilidad emocional para su hija Nina en pleno proceso de duelo personal. "En un momento tan vulnerable tenés que ser una buena mamá. Estar entera para ella en un momento donde se te derrumba todo", remarcó.

Cómo se reinventó Débora Bello tras separarse de Diego Torres Esa necesidad de salir adelante la impulsó a reinventarse como realtor e instructora de yoga en Miami. Con los años, la relación con el cantante encontró un equilibrio basado en el bienestar de la adolescente.

La conductora aseguró que aprendió a soltar el enojo para encarar su nueva rutina en Miami. Archivo MDZ "Cuando hay amor realmente no hay egos. Entender que la labor que tenemos y el compromiso más grande es el de criar a nuestra hija", sostuvo. Además, dejó una profunda reflexión: "El enojo ocupa un lugar en tu cabeza... es un alquiler que pagás en tu cabeza al pedo".