¿Se le fue la mano? Wanda Nara comenzó a vender su ropa usada y los precios generaron un fuerte escándalo

La conductora de MasterChef Celebrity lanzó una tienda online con prendas de su guardarropa y ropa nueva, y los altos precios causaron polémica.

Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa de la opinión pública luego de presentar su nuevo emprendimiento digital. Se trata de "Wanda Shop", una página web desde la que ofrece a la venta prendas que formaron parte de su vestidor personal, como también artículos nuevos.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde mostró algunos de los artículos disponibles y despertó una rápida reacción entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron la propuesta y la posibilidad de acceder a piezas exclusivas, otros cuestionaron con dureza los montos fijados para cada producto.

wanda nara (1) La modelo vende tanto artículos usados como nuevos. Foto: Instagram @wanda_nara El proyecto se inscribe dentro del concepto de moda circular, una tendencia que promueve la reutilización de prendas de alta gama como alternativa a un consumo más consciente. Sin embargo, ese enfoque no alcanzó para calmar las críticas, que se centraron especialmente en los valores de venta.

Wanda Shop Nara pide casi cinco millones de pesos por una polera de una importante marca internacional. Captura de pantalla Wanda Shop. Entre los artículos que más revuelo generaron aparece una polera blanca de Balenciaga, presentada como un diseño que combina sobriedad y lujo actual, cuyo precio alcanza los cinco millones de pesos. El mismo modelo, nuevo y sin uso, se comercializa en el exterior por 4.290 dólares.

Wanda Shop 2 La campera corta de cuero con la inscripción "Bad Bitch" ya fue vendida. Captura de pantalla Wanda Shop. La prenda fue utilizada por la empresaria durante su paso como jurado por ¿Quién es la Máscara? en 2022. En el catálogo también se destaca una campera corta de cuero con brillos y la inscripción "Bad bitch" en la espalda, en referencia a su faceta musical, que supera ampliamente el millón de pesos y ya fue vendida.