¡Se hartó! Flor Jazmín Peña tomó una fuerte decisión tras los dichos de Agustín Franzoni

Ángel de Brito contó en LAM la charla que mantuvo con la pareja de Nicolás Occhiato luego de los polémicos comentarios del influencer.

Agustín Franzoni se encuentra en el foco del escándalo luego de las polémicas declaraciones que tuvo sobre Flor Jazmín Peña, su expareja. Es que el influencer compartió en su programa de streaming que tendría videos íntimos y tras la revolución que se generó, salió a pedir disculpas públicas.

"Tengo un par de videos que no voy a borrar. En un par de años capaz que salen fortuna", comentó la expareja de Jazmín Peña en una temática que se encontraba realizando junto a sus compañeros en el programa. Lo cierto es que finalmente ella decidió hablar y aseguró que lo llevará a la Justicia.

"Lo de Franzoni lo vi ayer, me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice y tampoco puedo creer como nadie de ahí le frena el carro y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo como para que quede aún más claro de quien habla", le comenzó diciendo Flor Jazmín a Ángel de Brito en LAM.

Video: Flor Jazmín Peña rompió el silencio tras las declaraciones de Agustín Franzoni ¡Se hartó! Flor Jazmín Peña tomó una drástica decisión tras los dichos de Agustín Franzoni

Además, subrayó que "me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos algo que sucedió en completa intimidad y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió un chiste al aire. No sé qué tan chiste es porque hasta lo siento como una amenaza, está diciendo que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera".