Wanda Nara volvió a encender la agenda del espectáculo tras una seguidilla de apariciones que alimentaron rumores: según el Infama (América TV) y distintos portales, la empresaria y conductora fue vista en José Ignacio (Uruguay) en compañía del hombre que la prensa marca como su nuevo vínculo, Martín Migueles .

Pero, primeramente: ¿Quién es? La prensa de espectáculos identifica al hombre como un empresario de perfil bajo vinculado a Nordelta que en los últimos días pasó a ocupar portadas por su cercanía con Wanda . Diferentes notas reconstruyen su perfil: desde su presentación como un vecino - entrenador hasta reportes que lo sitúan en el círculo de allegados a figuras con pasado mediático; en algunos medios se lo apodó “El Tano”.

Embed - Aseguran que Wanda Nara y Martín Migueles fueron vistos en un momento íntimo: "Estaban las nenas y ella..."

La escena que más comentarios generó no ocurrió en la intimidad de una casa, sino en un lugar público: una seguidora del ciclo aseguró haberla visto en un reconocido restaurante junto a sus hijas y al mismo hombre. “Nos horrorizó porque estaban las nenas ahí y ella besándose con el tipo” , contó la testigo al aire.

¿Es un romance a la vista, una amistad muy cercana, o acaso una relación comercial? En redes y en algunos portales se discute la hipótesis de un vínculo que mezcla lo personal y lo mediático; por ahora no hay confirmación oficial más allá de las imágenes y testimonios que circulan.

La escena suma tensión porque Wanda, en meses recientes, había dicho públicamente que quería tomarse un tiempo: “quería estar un año sola”, frase que en estas horas vuelve a citarse como contraste con las imágenes que se difundieron. El clip y los relatos mediáticos ponen el foco en la contradicción aparente entre esa declaración y las últimas salidas públicas.

El video con el que Wanda Nara mostró a su novio.

Además: la propia Wanda compartió y borró un video en sus historias donde se la ve junto a este hombre, un gesto que varios periodistas interpretaron como una forma de “blanquear” el vínculo sin dar explicaciones formales. Mientras tanto, desde su entorno y algunos conductores piden cautela: hay versiones cruzadas y pocas certezas confirmadas por las partes.