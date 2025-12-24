Se destapó un testimonio escalofriante sobre Marcelo Porcel, el empresario denunciado por abuso: "Los invitaba a..."

Luego de que se conociera que el empresario Marcelo Porcel fue acusado de abusar de los compañeros del colegio de su hijo, en Puro Show , Ángeles Balbiani habló desde un lugar de extrema cercanía con el acusado.

La panelista expuso el impacto personal que le generó conocer los detalles de la causa y el vínculo que existía entre ambas familias dentro del ámbito escolar.

"Mi hijo compartió con el suyo durante mucho tiempo. De hecho, hace no muchos días, su hijo vino a mi casa", contó Balbiani.

Aunque aclaró que su hijo no figura entre las víctimas, la actriz remarcó el dolor que le produjo leer el expediente judicial: "Mi hijo no está en este expediente que dolorosamente tuve que leer. Es muy doloroso porque conozco los nombres, los apellidos y el modus operandi que este hombre utilizaba. Son los compañeros de mi hijo".

En ese marco, describió el rol que Porcel tenía dentro de la comunidad educativa y la confianza que generaba entre los padres: "Este señor era el típico padre pata, el que te buscaba, te traía, te llevaba. Había una complicidad que era por fuera de una relación pareja, porque nunca dejaba de ser el padre. Había mucha insistencia para que se quedaran a dormir. Los chicos tenían 13 y 14 años".

Balbiani comentó en el programa que su hijo estuvo con el hijo del empresario hace poco.

La integrante del panel también relató las maniobras que, según la causa, el empresario utilizaba para captar a los menores. "Les ponía un vaso de alcohol a menores, que no habían tomado en su vida, y les ofrecía 500 pesos para que se lo terminaran", reveló la artista.

Con el correr del tiempo, esas conductas habrían escalado y cambiado de escenario. "Después empezó a hacer esto en otro lugar, en una oficina. Los invitaba a hacer juegos quitándose la ropa. Tenía un vínculo de mucha complicidad y les transfería dinero. Tomaba imágenes de ellos mientras se bañaban", añadió Ángeles.

La panelista reflexionó sobre lo cerca que estuvo su familia de atravesar una situación similar y destacó la responsabilidad que se deposita en los adultos. "Mi hijo no está en este expediente por pura casualidad. Es una relación absolutamente asimétrica y cuando un padre de familia invita a un hijo a tu casa, asume que lo va a cuidar. Yo agradezco que no me haya pasado a mí, porque no tengo la templanza que tienen algunos padres ahora, que los admiro profundamente", expresó la panelista.

Por último, Balbiani contó que decidió hablar con su hijo tras conocerse la denuncia para despejar cualquier duda y priorizar su cuidado: "Este hombre está en el colegio desde que mi hijo estaba en sala de 2. Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él. De hecho, me senté a hablar con mi hijo para decirle: 'Por favor, si pasó algo, decime'".