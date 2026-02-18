Se conoció una contundente imagen de Morena Rial en la cárcel: cómo se encuentra

La hija de Jorge Rial sigue detenida y en las últimas horas salió a la luz una foto de ella que sorprendió a todos.

Morena Rial se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Magdalena luego de que la Justicia decidió volverla a encarcelar por incumplir con las obligaciones que le habían impuesto. Esto sucedió en el mes de septiembre del 2025 y sigue allí, ya que le han negado la prisión domiciliaria.

Uno de los motivos por los cuales le negaron la prisión domiciliaria es porque "la vivienda propuesta para que Morena cumpliera el encierro “no tenía las condiciones adecuadas” para ser habitada por un menor de edad, haciendo referencia a su hijo.

En medio de todo esto, Alejandro Cipolla dejó de ser su abogado por cosas personales que él tiene con la Justicia, pero sigue en contacto con la hija de Jorge Rial. El abogado compartió una videollamada donde se la puede ver a Morena en la cárcel.

La imagen de Morena Rial en la cárcel charlando con Alejandro Cipolla Captura de pantalla 2026-02-18 075431 Morena Rial desde la cárcel charlando con Alejandro Cipolla. Foto: Instagram / @alejandro_cipolla. "Salió videollamada con More Rial, mi primera llamada en suelo argentino", expresó el letrado. Si bien la cuenta de Instagram de la influencer está privada, se viralizó la respuesta de ella a esta historia y sorprendió a todos con un detalle.