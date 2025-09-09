Santiago Motorizado vuelve a Mendoza y no viene solo: trae su universo más personal

Santiago Motorizado inicia una nueva etapa con El Retorno, su primer disco solista, donde rescata canciones que compuso hace más de diez años y que hoy cobran nueva fuerza. El líder de El Mató a un Policía Motorizado se abre camino en un proyecto más íntimo, explorando un costado emocional y pop que complementa su legado indie.

El álbum reúne once composiciones atravesadas por referencias culturales, fútbol, humor y amor, con un tono confesional que refleja la búsqueda de un lenguaje propio. Sus adelantos, “Google Maps” y “La Revolución”, marcaron el pulso del material, anticipando una propuesta que combina frescura, nostalgia y una impronta inconfundible.

La presentación en Mendoza será el jueves 11 de septiembre a las 22 h en el Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz). A las 20 h se abrirán las puertas del espacio, y a las 21 h, se presentará La Pandilla de la Muerte con un show acústico.

Será un concierto íntimo y poderoso, en el que Motorizado compartirá este proyecto que condensa su impronta personal y una búsqueda renovada dentro de la escena independiente. La entrada general tiene un costo de $35.000 y se consigue por la página Event.flashpass.com.ar .

Santiago Motorizado 2

El Retorno fue grabado en dos etapas: primero en Romaphonic (Buenos Aires) en 2021 y luego en Sonic Ranch (Texas) en 2024. La producción estuvo a cargo de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago Barrionuevo, quien también se involucró en la construcción de un sonido cuidado y expansivo.

Con este material, el músico se embarca en una gira que lo llevará por Argentina, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Cada presentación será la oportunidad de redescubrir a un artista que mantiene intacta su conexión con el público, ahora desde un lugar más personal, sin perder la potencia que lo convirtió en referente de la escena independiente.