Santiago Motorizado vuelve a Mendoza y no viene solo: trae su universo más personal
El líder de El Mató a un Policía Motorizado llega a nuestra provincia esta semana con “El Retorno”, su primer disco solista. En la nota, todos los detalles.
Santiago Motorizado inicia una nueva etapa con El Retorno, su primer disco solista, donde rescata canciones que compuso hace más de diez años y que hoy cobran nueva fuerza. El líder de El Mató a un Policía Motorizado se abre camino en un proyecto más íntimo, explorando un costado emocional y pop que complementa su legado indie.
El álbum reúne once composiciones atravesadas por referencias culturales, fútbol, humor y amor, con un tono confesional que refleja la búsqueda de un lenguaje propio. Sus adelantos, “Google Maps” y “La Revolución”, marcaron el pulso del material, anticipando una propuesta que combina frescura, nostalgia y una impronta inconfundible.
La presentación en Mendoza será el jueves 11 de septiembre a las 22 h en el Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz). A las 20 h se abrirán las puertas del espacio, y a las 21 h, se presentará La Pandilla de la Muerte con un show acústico.
Será un concierto íntimo y poderoso, en el que Motorizado compartirá este proyecto que condensa su impronta personal y una búsqueda renovada dentro de la escena independiente. La entrada general tiene un costo de $35.000 y se consigue por la página Event.flashpass.com.ar.
El Retorno fue grabado en dos etapas: primero en Romaphonic (Buenos Aires) en 2021 y luego en Sonic Ranch (Texas) en 2024. La producción estuvo a cargo de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago Barrionuevo, quien también se involucró en la construcción de un sonido cuidado y expansivo.
Con este material, el músico se embarca en una gira que lo llevará por Argentina, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Cada presentación será la oportunidad de redescubrir a un artista que mantiene intacta su conexión con el público, ahora desde un lugar más personal, sin perder la potencia que lo convirtió en referente de la escena independiente.