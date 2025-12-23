Salió a la luz la explicación de lo que ocurrió en el tenso cruce entre Carina Zampini y una fanática: "Estaban tan exaltada que..."

En medio de la polémica por el video de la actriz con una seguidora, una persona que se encontraba presente en aquel momento aportó detalles clave sobre lo sucedido.

Carina Zampini quedó envuelta en una polémica en los últimos días luego de que se viralizara en redes sociales un video que la muestra junto a una fanática, en una situación que generó interpretaciones encontradas.

En el clip se observa a un grupo de seguidoras aguardando en la puerta de un lugar para tomarse fotos con la actriz. En medio de ese momento, una de las jóvenes que se acercó para sacarse una imagen con Zampini, de manera accidental, le tiró la gaseosa que la artista llevaba en la mano. Al devolverle la bebida, se escucha a la actriz reaccionar con visible molestia y decir: "¿Y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?".

Esto fue lo que ocurrió entre Carina Zampini y una fanática El Momento Que Vivió Carina Zampini Con Una Fanática La escena desató un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios salieron a defenderla y aseguraron que su reacción no fue agresiva ni fuera de lugar, otros la cuestionaron duramente por su actitud frente a la fan.

En medio de la controversia, la cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda (@SQP_oficial) compartió un mensaje aclaratorio que recibió de una persona que estuvo presente durante el episodio y aportó contexto sobre lo ocurrido.

Explicación sobre la actitud de Carina Zampini La explicación que dio una persona que estuvo presente en el momento. X @SQP_oficial. "Hola, paso a dar información de lo que paso el viernes, sobre la seguidora de Carina Zampini y la caída de la Coca Cola, subieron un recorte de un video y pareciera que la trató mal o con mala onda. Yo estuve en este momento y lo que paso fue totalmente diferente y ahora mando el video completo", dice la primera parte del mensaje.