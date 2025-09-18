Salieron a la luz las condiciones que Cacho Deicas rechazó y que terminaron con su salida de Los Palmeras

Juan Etchegoyen reveló las cinco condiciones que Marcos Camino le habría impuesto a Cacho Deicas para seguir en Los Palmeras, y que el músico rechazó.

Ruben "Cacho" Deicas se desvinculó definitivamente de Los Palmeras luego de un enfrentamiento con Marcos Camino, líder del grupo santafesino. La salida del acordeonista generó sorpresa entre los fanáticos, y ahora salen a la luz las condiciones que le habría impuesto Camino para que continuara en la banda.

Según contó Juan Etchegoyen, en mayo Marcos le presentó a Deicas cinco exigencias que el músico decidió no aceptar, lo que selló su alejamiento:

Los Palmeras Este año, Ruben "Cacho" Deicas dejó de ser parte del grupo.

Cumplimiento total de los contratos de actuaciones, en caso de tener que suspender por cuestiones personales, se haría cargo de los costos económicos la parte que ocasione la suspensión. Nombrar un representante con autorizaciones amplias para decisiones administrativas y generales (ambas partes). Dar de baja o que tenga el manejo el representante autorizado de las redes sociales personales (Instagram, Facebook, etc). Exigencias y compromiso en tratamientos constantes de rehabilitación personal para rendir al máximo en lo artístico y aceptación de las indicaciones de los productores para el mejoramiento tanto en los escenarios como en las grabaciones. Ante cualquier falta a los puntos aquí expuestos y/o agresiones, tanto personales o por redes sociales, será motivo mas que suficiente para la disolución inmediata de LOS PALMERAS.

cacho los palmeras (2).jpg Según Juan Etcegoyen, Deicas rechazó las condiciones que le puso Marcos Camino para seguir en la banda.