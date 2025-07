En medio de la polémica de Los Palmeras, revelaron un nuevo e impactante dato sobre Ruben Deicas: "Desde hace meses..."

Sin embargo, detrás del éxito y la alegría característica del grupo, en los últimos meses comenzaron a circular rumores de tensiones internas que finalmente se confirmaron: Rubén “Cacho” Deicas , la histórica voz de la banda, ya no forma parte del conjunto.

En medio de toda esta polémica, Juan Etchegoyen brindó en Mitre Live nueva información al respecto y reveló un detalle escandaloso. "Marcos ( Marcos Camino ) quería que Cacho trabaje como siempre y Cacho no puede hacer esa cantidad de presentaciones. A mí lo que me cuentan desde el entorno de Cacho es que solo podía hacer dos shows mensuales y que ante ese panorama disuelven la participación de Deicas", contó el periodista.

Internaron a Rubén Cacho Deicas Foto: Santiago Tagua/MDZ Juan Etchegoyen contó detalles de la disolución del grupo. Santiago Tagua/MDZ.

"Pero eso no es todo. A mí me cuentan que hace meses no recibe dinero del grupo musical. Le deben un montón de guita a Cacho", añadió Etchegoyen sobre la gran deuda que tendrían.