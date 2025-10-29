Rodrigo Lussich se refirió a la fuerte interna que hay en A la Barbarossa: "Se reía a carcajadas"

En Intrusos, el periodista habló sobre la conducción de Nancy Pazos en el programa de Georgina Barbarossa, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo.

Rodrigo Lussich en Intrusos se refirió a la conducción de Nancy Pazos en A la Barbarossa y habló sobre la tensión que se vive entre ella y Mariana Brey dentro del programa que se emite por Telefe.

El pasado 26 de octubre, tras el histórico triunfo de La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria en las Elecciones Legislativas Nacionales, Nancy se hizo cargo del ciclo mientras Georgina Barbarossa disfruta de sus vacaciones. La acompañó en la conducción Analía Franchín, aunque no todo transcurrió en calma.

Nancy Pazos y Analía Franchín en A la Barbarossa 2 Los resultados de las elecciones del domingo fue el tema que abrió esta semana. Captura de pantalla Youtube Telefe. Tal como suele ocurrir, Pazos y Brey mantienen diferencias políticas notorias: mientras Mariana Brey apoya las ideas libertarias de Milei, Nancy defiende posturas opuestas. Esta divergencia se notó también durante la emisión del programa.

Lussich opinó sobre la situación: "Como Georgina se fue de viaje y Robertito se tomó el día porque trabajó el fin de semana, condujeron Pazos y Franchín. Hay quienes dicen que se le estaban cagando de risa a Nancy por el resultado de las elecciones, que no le gustó y tuvo que poner su mejor cara. ¿Y qué va a hacer? Hay que poner la mejor cara y seguir".

Esto es lo que dijo Rodrigo Lussich de la conducción de Nancy Pazos en A la Barbarossa Rodrigo Lussich Habló Sobre La Conducción De Nancy Pazos En A La Barbarossa "Estaban disfrutando los que la odian, entre ellos Analía Franchín y Brey que se reía a carcajadas. Estaba más feliz de ver a Nancy derrotada que por el triunfo de Milei. Mariana estaba como la reina de Java, miraba desde arriba y se reía a carcajadas", añadió el conductor.