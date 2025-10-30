Roberto Piazza fulminó a Nancy Pazos: "Dice tantas bol* y tantas cosas hirientes"

El famoso modisto no se guardó nada y disparó munición pesada contra la polémica panelista tras sus picantes dichos.

El diseñador de moda y la penlista de Telefe en el centro de una nueva y picante polémica mediática.

Un fuerte cruce mediático se generó entre Roberto Piazza, personalidad destacada del ámbito de la alta costura, quien dirigió sus dardos sin piedad hacia la picante panelista Nancy Pazos. A través de un reportaje concedido a Puro Show (El Trece), el diseñador de moda manifestó su profundo disgusto ante las declaraciones vertidas por la comunicadora, a la que imputó haber quebrantado un delicado límite al referirse a aspectos íntimos de su vida personal.

La trifulca mediática entre Roberto Piazza y la panelista de Telefe Nancy Pazos en Intrusos Nancy Pazos hizo incisivos comentarios sobre el diseñador de moda. Captura de pantalla Youtube América TV. Piazza, con su picante estilo directo y al hueso, inició su descargo minimizando la gravedad de las alusiones: “Nancy dijo un montón de pelot* de mí, me causó mucha gracia. La conozco desde hace 35 años y es una mujer increíblemente inteligente. Pero ahora está tan histérica y media neurótica”, sentenció. Sin embargo, rápidamente puntualizó que su irritación no provenía de una observación sobre su desarrollo profesional, sino de asuntos mucho más privados y sensibles que Pazos eligió exponer en público, exacerbando un malestar que escaló hasta la esfera personal.

La grieta que dividió a las figuras Roberto Piazza liquidó a Nancy Pazos luego de sus tajantes declaraciones Roberto Piazza liquidó a Nancy Pazos luego de sus tajantes declaraciones. Video: Puro Show (El Trece) El aspecto que más mortificó al diseñador fueron las remisiones a su pasado. Con absoluta firmeza, el artista expresó: “Lo que no me gustó y me parece que no corresponde es que se mete con mi vida y mi niñez, que fui abusado sexualmente”, aseverando su convicción de que Nancy Pazos había transgredido una esfera de extrema delicadeza y vulnerabilidad. "Dice tantas bol* y tantas cosas hirientes a la sociedad y a sus compañeros, que alguien le tiene que decir algo", agregó.

Alimentando el tenso cruce mediático, Piazza trazó un paralelismo con una situación previa que, según él, la comunicadora protagonizó con otro colega de la pantalla chica. Sostuvo que la comunicadora apela a la vida familiar y cuestiones particulares de los demás “porque no tiene nada para decir. Si yo contara todo lo que me contó… pero no voy a hablar de eso”, desafió, insinuando tener información comprometedora de la panelista que prefiere no divulgar, lo que añade un elemento de tensión a la disputa.