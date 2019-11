Revolución en las redes: Paulo Londra se reconcilió con su novia cordobesa

Paulo Londra volvió a ser noticia al presentar de forma oficial en sus redes sociales a su novia llamada Rocío Moreno. O mejor dicho la confirmación de su reconciliación ya que la pareja estuvo junta varios años atrás.

El trapero cordobés se filmó a Rocío comiendo junto, tomó la canción Perfect de Sheeran y le colocó un sticker con la letra que dice: "We are still kids, but we're so in love (Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados, en castellano)".

Recordemos que la pareja había estado junta varios años atrás ya que Rocío tiene publicada en sus redes muchas postales de su vida juntos desde el año 2015.

Entre el 2018 y 2019 –fecha en la que el cantante consolidó estrepitosamente su éxito- no hay signos de que hayan seguido juntos hasta ahora que Paulo volvió a mostrarla en su vida.