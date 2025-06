Revelaron la reacción de Mauro Icardi cuando vio llegar a Wanda Nara a la audiencia: "Cuando vio su auto ploteado de rosado, se..."

El pasado miércoles 28 de mayo, Wanda Nara tuvo la audiencia de divorcio con Mauro Icardi en Milán. Y la modelo no pasó desapercibida. La conductora llegó a Tribunales en un Lamborghini rosa, vestida con un traje gris, unas gafas y el pelo recogido.

Fue en Puro Show donde se debatió sobre los gestos ocultos de la pareja. "Para mí cuando compraron la Lamborghini, hubo una discusión entre ellos de 'la quiero rosa'. 'no, dejala así' porque algo hay", fue la teoría que lanzó Fernanda Iglesias. Y Marcia Frisciotti sumó: "Ellos constantemente se mandan mensajes"

El look de la modelo para la audiencia en Milán.

Mauro Icardi 2.jpg En Puro Show revelaron la reacción del futbolista cuando vio llegar a la empresaria en el lujoso auto. Instagram Mauroicardi.

"Lo que me dijeron es que cuando Mauro vio su auto ploteado de rosado, se agarró la cabeza y dijo 'no te puedo creer, sos una...', no en modo de enojo, sino como sorprendido", contó la cronista.